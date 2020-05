Após reunião entre a Federação Carioca de Futebol (FERJ) e os médicos dos clubes que disputam a série A do campeonato Carioca, foi decidido que os 12 jogos restantes do torneio, serão disputados em três estádios. A informação foi publicada na manhã de hoje (dia 2), na coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Agora, clubes e federação deverão elaborar os protocolos sanitários a serem seguidos no decorrer da competição. Os estádios escolhidos para o restante da disputa foram: Maracanã, São Januário e Engenhão, pois de acordo com a Ferj, podem proporcionar melhores condições de segurança aos atletas e envolvidos nos jogos, devido aos seus vestiários ventilados, corredores amplos e facilidade de estacionamento.