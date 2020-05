Uma pistola com carregador, 12 munições calibre “.40”, coldre e 198 pinos de cocaína foram apreendidos no início da noite desta quarta-feira (dia 13) pela Polícia Militar em Volta Redonda. A apreensão ocorreu num imóvel do Escadão Alcedino Garcia Duarte, na Rua Florestal, no bairro São Carlos.

A arma apreendida tem o brasão da Polícia Militar do estado de São Paulo e sua procedência será verificada. A PM foi ao endereço a partir da denúncia de que na casa estavam guardadas armas e drogas de uma facção criminosa que atua no bairro.

Uma mulher foi detida e encaminhada à delegacia de polícia. A PM não divulgou se ela permaneceu presa. Foto: Polícia Militar