O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), recebeu na manhã desta quinta-feira (dia 14), em seu gabinete no Palácio 17 de Julho, o deputado federal Antônio Furtado (PSL). O parlamentar foi acompanhado de Marcia Cury, Coordenadora da Comissão Externa de Saúde do Médio Paraíba da Câmara dos Deputados. Márcia foi secretária de Saúde no início da atual gestão municipal. Participaram ainda do encontro, que teve como objetivo tratar sobre temas relacionados ao combate a Covid-19, o secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, e o diretor-médico do Hospital do Retiro, Paulo Baltazar.

O prefeito Samuca Silva explicou que Volta Redonda se preparou, aumentando o número de leitos e tomando medidas de restrições a aglomerações. “Nossas medidas de restrição foram rápidas. Fechamos escolas, suspendemos serviços como zoológico e parque aquático, fechamos o acesso a cidade, entre outros. As medidas surtiram efeitos e estamos conseguindo manter o grupo de risco longe do vírus. Nós realizamos muitos testes e todos os casos suspeitos entram em quarentena. E o uso de máscara é obrigatório em toda cidade”, pontuou.

A rede de saúde também foi preparada para a pandemia, com aumento de leitos e estrutura hospitalar. “Nossa característica é de média complexidade, pois o grupo de risco está isolado. Então criamos o Hospital de Campanha com 114 leitos de média complexidade. E estamos aumentando agora os leitos de UTI e CTI no Hospital do Idoso, preparando o antigo Santa Margarida, entre outros”, destacou Samuca.

O deputado federal Antônio Furtado (PSL) disse que o objetivo do encontro é conhecer a realidade das cidades no combate ao coronavírus. “Estamos elaborando um relatório sobre a situação de cada cidade da região para levar à comissão da Câmara dos Deputados e buscar as ferramentas necessárias para ajudar. Volta Redonda, a meu ver, tem feito um bom trabalho, oferecendo leitos e outras medidas”, disse o deputado federal. Foto: Gabriel Borges