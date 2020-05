Volta Redonda contabilizou, na tarde deste sábado (dia 16), mais uma morte por Covid-19. Segundo o boletim da secretaria de Saúde, trata-se de um jovem, de 22 anos, mas pertencente ao grupo de risco por ser obeso. Essa é a 23ª morte causada pelo coronavírus no município.

Os casos confirmados e suspeitos também cresceram. Agora, a Cidade do Aço tem 660 pacientes positivos e outros 1681 notificados. Os curados chegaram a 539.

Volta Redonda segue dentro das metas do acordo de flexibilização comercial. Os casos suspeitos, que devem ser mantidos abaixo dos 5%, registraram uma variação de 0,65%. As UTIs, no momento, contam com uma ocupação de 31%, valor abaixo dos 50% designados pelo acordo. Já o Hospital de Campanha, está com 5,26% de sua capacidade utilizada, número inferior aos 60% de ocupação máxima definidos no estudo.