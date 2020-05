Após ficar fechado 60 dias, o Sider Shopping reabriu nesta terça-feira (dia 19), com movimento tranquilo e seguindo orientações de órgãos públicos e decretos governamentais. O empreendimento funcionará temporariamente em horário reduzido, de segunda a sábado das 12h às 20h, aos domingos e feriados o horário será das 12h às 20h para a praça de alimentação e de 14h às 20h para as demais operações.

“Estamos seguindo rigorosamente todas as orientações e repassando todos os detalhes para nossos lojistas”, garantiu Tiago Gama, superintendente do Sider Shopping.

Para maior proteção e segurança de seus clientes, colaboradores e lojistas, o Sider Shopping adotou diversas medidas de prevenção, tais como a aferição de temperatura logo na entrada de todas as pessoas que acessarem o empreendimento, higienização rotineira das áreas de uso comum (com mais destaque para os sanitários, elevadores e escadas rolantes), diversos dispensers de álcool em gel para utilização de todos no local.

No primeiro dia de retorno as atividades, o shopping registrou pouco movimento. Foto: Divulgação

Serão adotadas também, as determinações do Decreto Municipal que possibilita a reabertura: a redução do fluxo de pessoas no interior do shopping (limitada a 1 pessoa a cada 10m²), a obrigatoriedade das pessoas estarem utilizando máscaras, a redução da capacidade máxima da praça de alimentação (que funcionará com 30% dos lugares respeitando o distanciamento), a redução da capacidade máxima do estacionamento (que funcionará com 30% das vagas e com permanência máxima de 90 minutos).

Seguindo ainda a determinação do Decreto Municipal, não será permitida a entrada de crianças abaixo de 5 anos e pessoas acima de 60 anos.

Mesmo com a reabertura, algumas lojas optaram por não voltar a funcionar agora. É o caso da âncora do shopping, a Renner. No primeiro dia de retorno das atividades o movimento de clientes foi tranquilo. E todas as pessoas que passaram pelo estabelecimento estavam com máscara.