Um dos criminosos mais procurados da região Sul Fluminense foi preso na manhã desta quarta-feira (dia 20 no Espírito Santo. Elmo Silva Lopes Junior, conhecido como Juninho Nazaré, 33 anos, foi localizado pela Polícia Civil capixaba na cidade de Vitória.

De acordo com o Ministério Público do Estado foi Rio, Juninho estava sendo monitorado e foi preso depois de fugir do apartamento em que estava escondido, no município de Ipatinga, Minas Gerais. Na terça-feira (dia 19), policiais da 90ª DP (Barra Mansa) foram até esse imóvel, que teria sido alugado por sua advogada, Jaqueline de Oliveira da Silva, com objetivo de manter oculta a localização do traficante.

No endereço, verificaram que Juninho, ao tomar conhecimento da prisão de Jaqueline, na última sexta-feira (dia 15), havia deixado o local às pressas. A partir daí, a equipe de policiais de Barra Mansa, com auxílio de câmeras de vigilância, identificaram o veículo utilizado por Juninho, um Range Rover, passando a monitorar o seu trajeto do carro, que seguia em rota de fuga ao Espírito Santo.

A polícia do Espírito Santo foi informada das coordenadas do denunciado, e nesta quinta-feira, em cooperação com a delegacia de Barra Mansa, obteve a prisão de Juninho.

O MPRJ informou que, no momento de sua prisão, o traficante Juninho Nazaré portava grande quantidade de dinheiro em espécie, cartões bancários em nomes de terceiras pessoas e documentos de identificação falsos, os quais foram por ele utilizados na tentativa de enganar os policiais que realizavam da diligência, apresentando-se como outra pessoa. “No entanto, evidenciada a falsidade, tentou o criminoso oferecer dinheiro aos policiais, sendo, ainda, preso em flagrante delito pelos crimes de corrupção ativa e uso de documentos falsos”, revelou a promotoria por meio de um comunicado.

Portal dos Procurados

De acordo com o Portal dos Procurados, que oferecia R$ 2 mil por informações que levassem à prisão do suspeito, Juninho Nazaré é o principal líder em Volta Redonda, Barra Mansa e Angra dos Reis de uma facção criminosa do Rio de Janeiro.

Com passagens por tentativa de homicídio e procurado por tráfico de drogas, o traficante iniciou a carreira no crime atuando no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa.

Foi preso em duas ocasiões: em 2011 e 2014. Na primeira delas, teria atentado contra um rival do mesmo bairro. Em seguida, tomou o controle do tráfico no local.

Ele voltou a ser notícia com a prisão de Pabrício Fernandes Alves, o “Bito”, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. Bito controlaria o tráfico de drogas nos bairros Paraíso de Cima, Boa Vista, São Sebastião, e outras localidades da Região Leste de Barra Mansa. No dia da prisão, ele estava em uma BMW blindada.

A operação que prendeu Bito foi desencadeada pela Polícia Civil de Barra Mansa. As informações dão conta de que o veículo era usado para transportar drogas, armas e chefões do tráfico entre as bicas de fumo controladas pelo Comando Vermelho na região.

De acordo com a polícia, Juninho Nazaré também comanda o tráfico no complexo Roma, em Volta Redonda. Contra ele existem cinco mandados de prisão em aberto.

Foto: Divulgação Polícia Civil