O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), se reuniu nesta quarta-feira (dia 20), com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan Sul Fluminense), Antonio Carlos Vilela. O objetivo foi debater o desenvolvimento econômico da região e a geração de empregos, pós pandemia da Covid-19.

Entre os temas tratados na reunião, o prefeito Samuca lembrou do projeto do Polo Metalmecânico, que visa garantir incentivos fiscais para empresas beneficiadoras de aço, podendo gerar mais de 4 mil empregos em Volta Redonda.

O presidente da Firjan Sul Fluminense, Antonio Carlos Vilela, destacou que a entidade trabalha para que o Estado do Rio seja mais competitivo e atraente para novas empresas. “Nós da Firjan trabalhamos muito pela convalidação de incentivos fiscais, equiparando as condições do Rio com de outros estados da região. Vou pedir para nossa jurídico da Firjan preparar uma parecer técnico sobre os próximos passos para a implantação do Polo Metalmecânico”, disse Vilela. Foto: Gabriel Borges/Secom VR