A prefeitura de Volta Redonda irá realizar uma aplicação de massa asfáltica na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços. Por conta disso, a via será interditada a partir das 7h desta sexta-feira (dia 22),no trecho que vai da Rua Jerusalém, ao lado do Ginásio Poliesportivo, até a Rua da Figueira.

A Avenida ficará interditada apenas durante a execução do serviço e deve ser liberada no final do dia. A previsão é que o serviço seja concluído na segunda-feira (dia 25).