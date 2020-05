O cabo do 33º Batalha de Angra dos Reis, Leandro Feijó, de 39 anos, foi baleado quando se encontrava, com o também PM Mateus Oliveira Da Silva, de 40 anos. O dois estavam num veículo Honda New Civic, no bairro Água Limpa.

Os dois estavam à paisana e haviam estacionado o carro na Rua Lilás, no trevo de acesso ao bairro Água Limpa, quando foram surpreendidos por dois homens que estavam numa motocicleta.

Segundo os policiais, houve uma tentativa de assalto, mas Feijó foi reconhecido e um dos homens disparou contra ele, sendo atingido no joelho direito.

A dupla, de acordo com o relato dos policiais, fugiu em uma moto Honda CG prata, cuja placa eles não conseguiram anotar. O PM Feijó, lotado em uma Unidade de Polícia Pacificadora em Angra foi socorrido pelo colega e levado ao Hospital São João Batista.