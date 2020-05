O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), avaliou, durante coletiva de imprensa realizada no Palácio 17 de Julho na manhã desta segunda-feira (dia 25), que as aulas presenciais da rede pública devem retornar apenas no próximo ano.

Conforme antecipado pela Folha do Aço em sua edição deste sábado (dia 23) e confirmado por Samuca na coletiva, as escolas particulares poderão voltar já no mês de julho, devido ao número de alunos matriculados ser inferior ao do sistema público de ensino. Atualmente, a educação publica têm 30 mil alunos e a privada, três mil.

“Ainda não foi detalhado como este retorno será efetivado nas escolas particulares, nas escolas públicas, só ano que vem”, afirmou o prefeito.

Volta Redonda adotou um sistema de aulas particulares para sua rede de ensino e, de acordo com o prefeito, o número de alunos que não têm acesso a plataforma é baixo