Volta Redonda contabilizou, no início da noite desta segunda-feira (dia 25), um novo óbito pela Covid-19, chegando a um total de 30. Segundo a secretaria de Saúde, trata-se de um homem de 89 anos.

Os casos confirmados também aumentaram. No momento, são 850 pacientes infectados. As suspeitas de doença chegaram a 2233, representando um crescimento de 1,61%. 675 pessoas podem ser consideradas curadas.

Os índices do acordo de flexibilização comercial realizado junto ao Ministério Público (MPRJ), seguem dentro dos parâmetros e as atividades devem ser retomadas na próxima quinta-feira (dia 28).

As UTIs da rede pública, atualmente, contam com 18,5% de ocupação, valor abaixo do limite de 50%. Já o Hospital de Campanha, está funcionando com 6,14% de sua capacidade, ocupação inferior aos 60% determinados pela Justiça.