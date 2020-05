Uma mulher de 48 anos morreu em um acidente de carro na Via Dutra, em Barra Mansa, no início da tarde desta terça-feira (dia 26). O carro em que ela estava com o marido perdeu a direção no km 266 e se chocou com a defensa metálica às margens da rodovia.

Com o choque, a peça atravessou o carro onde estava um casal, matando na hora a mulher. O marido não sofreu ferimentos, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

A vítima era moradora do bairro Metalúrgico, em Barra Mansa. O corpo da mulher está sendo velado no Portal da Saudade, onde será sepultado nesta quarta-feira (dia 27), às 11 horas. Foto: Polícia Rodoviária Federal