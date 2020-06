O prefeito Samuca Silva (PSC) relatou, na tarde desta terça-feira (dia 2), que está notando um comportamento positivo no cumprimento das medidas preventivas ao coronavírus, por parte dos comerciantes de Volta Redonda. Segundo Samuca, “os empresários estão, efetivamente, fazendo sua parte”.

Ao agradecer a colaboração dos comerciantes, Samuca aproveitou para esclarecer questões a respeito do horário de funcionamento do comércio no município. Nesta segunda-feira (dia 1º), entidades empresariais enviaram um ofício ao prefeito, solicitando que o comércio seja aberto das 10h às 18h, de segunda a sexta.

“Já manifestei ao Ministério Público uma proposta de funcionamento a partir do meio-dia, para o dia 10 de junho. Devemos ter cuidado no próximo passo”, disse.

Números da Covid-19

No boletim epidemiológico desta terça-feira (dia 2), a Cidade do Aço chegou a 908 casos confirmados e 2951 suspeitos. O número de óbitos permanece em 36.

Com relação as metas do acordo de flexibilização comercial, o município segue dentro da margem. A variação de casos suspeitos nas últimas 24 horas ficou em 4,53%, valor inferior aos 5% estipulados pelo MPRJ.

Já os leitos de UTI do município, contam com 37% de ocupação, índice inferior aos 50% da determinação. O Hospital de Campanha funciona com 8,7% de sua capacidade, número menor que os 50% que foram acordados