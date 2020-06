Com a desistência de Samuca Silva de concorrer à reeleição da prefeitura, o nome do cirurgião-bucomaxilo Alfredo Peixoto surge como um dos mais alternativas para encabeçar a chapa da PSC em Volta Redonda. O indício ganhou mais força com a informação de que Alfredo está deixando nesta quinta-feira (dia 4) o comando da secretaria municipal de Saúde.

A possível saída de Alfredo da pasta foi antecipada pela Coluna Ferrinhos da Folha do Aço na edição desta semana. Atuando na linha de frente do combate do novo coronavírus, Alfredo segue o perfil semelhante ao de Samuca, ou seja, não é político de carreira.