A secretaria de Saúde de Volta Redonda confirmou, na tarde deste sábado (dia 6) mais um óbito por Covid-19, elevando o total a 41 no município. Trata-se uma mulher de 54 anos, que apresentava comorbidades por ser hipertensa.

Os números de infectados e notificados também subiram, são 927 e 3396, respectivamente. Os casos curados chegaram a 900.

Metas do acordo de flexibilização comercial

A Cidade do Aço segue dentro das metas do acordo de flexibilização comercial estipulado junto ao MPRJ. A variação de casos suspeitos nas últimas 24 horas foi de 3,22%, valor inferior aos 5% homologados na Justiça.

As UTIs, no momento, contam com uma ocupação de 14,8%, índice menor que os 50% apontados pelo MPRJ. Já o Hospital de Campanha, opera com 9,64% de capacidade, abaixo dos 60% aprovados pela Justiça.