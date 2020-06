Um jovem de 21 anos foi morto e uma criança, de 4 anos, ficou ferida a tiros no último domingo (dia 7), no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

O jovem foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santo Agostinho, em Volta Redonda. Já a criança, foi baleada na mão e perna esquerdas e levada ao Hospital São João Batista. O estado de saúde dela é estável.

As circunstâncias do crime não foram divulgadas. O registro da ocorrência foi feito na delegacia de Barra do Piraí.