Uma colisão entre um carro e uma mobilete foi registrado na manhã desta terça-feira (dia 16), na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado. O acidente ocorreu no cruzamento com a Rua João Fulgêncio Neto.

O condutor da mobilete foi atendido no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele não foi ferido gravimente, mas foi levado ao Hospital São João Batista para fazer exames. Os veículos já foram retirados do local. Foto: Foco Regional