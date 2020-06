Volta Redonda chegou a 1.058 casos de Covid-19 na segunda-feira (dia 15) e, com base nos dados divulgados pela Prefeitura de Volta Redonda, as mulheres foram as que mais testaram positivo para a doença, com 590 casos confirmados, representando 55,7% do total. Segundo o levantamento, foram registrados 468 homens com a confirmação do novo coronavírus na cidade.

O maior número de casos está na faixa etária de 30 a 39 anos, com 192 mulheres testadas positivo para coronavírus e 115 homens. Em apenas duas faixas de idade a maioria de casos é de homens, de 50 a 59 anos e de 70 a 79 anos.

Vejam os números de Covid-19 em Volta Redonda

Até 10 anos: Homens – 5 infectados. Mulheres – 7 infectadas.

10 a 19 anos: Homens – 6 infectados. Mulheres – 8 infectadas.

20 a 29 anos: Homens – 50 infectados. Mulheres – 101 infectadas

30 a 39 anos: Homens – 115 infectados. Mulheres – 192 infectadas

40 a 49 anos: Homens – 102 infectados. Mulheres – 120 infectadas

50 a 59 anos: Homens – 92 infectados Mulheres – 70 infectadas.

60 a 69 anos: Homens – 53 infectados. Mulheres – 52 infectadas

70 a 79 anos: Homens – 28 infectados. Mulheres – 22 infectadas

80 anos ou mais: Homens – 17 infectados. Mulheres – 18 infectadas

Total de homens infectados: 468

Total de mulheres infectadas: 590

Total de casos: 1.058