O Volta Redonda realizou na tarde desta segunda-feira (dia 15), a sanitização de toda a sede social e dos ônibus do clube. A ação, realizada em parceria com a empresa Constru Service, faz parte do Protocolo Jogo Seguro, da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), e também do protocolo de segurança criado pelo departamento médico do Esquadrão de Aço.

O presidente Flávio Horta ressaltou que o clube vem tomando todas as medidas protetivas para garantir a segurança de todos quando o retorno aos treinos for liberado.

“Além dos exames periódicos para detectar o Coronavirus, estamos realizando a sanitização dos espaços que serão utilizados no retorno das atividades, dentre outras medidas de segurança. Esta é a segunda sanitização que realizamos na sede do clube e iremos continuar fazendo de forma periódica. Hoje também fizemos a higienização dos ônibus e está programada a sanitização do Centro de Treinamento. A nossa prioridade é a segurança de todos, atletas, comissão técnica e funcionários e, por isso, estamos tomando todas as medidas para um retorno seguro,” destacou o mandatário, que ainda falou sobre o retorno aos treinos.

A nossa programação é que retornemos aos treinamentos esta semana, assim que tivermos o aval das autoridades. Por enquanto, a equipe segue com os treinamentos online, seguindo a programação montada pela comissão técnica”, completou.