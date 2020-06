O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC) afirmou, na tarde desta quarta-feira (dia 24), que o crescimento de casos suspeitos de Covid-19 no município voltou a ultrapassar os 5% determinados no acordo de flexibilização das atividades.

Nas últimas 24 horas, foi registrado um aumento de 5,02% nos casos notificados, que chegaram a 5479. O limite estabelecido pelo no acordo é de 5%.

A Cidade do Aço tem 1340 pacientes infectados e 59 óbitos. 1067 pessoas pode ser consideradas curadas. No momento, as UTIs municipais contam com 30% de ocupação, já o Hospital de Campanha opera 12% de sua capacidade