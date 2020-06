A secretaria de Saúde de Angra dos Reis acompanha a situação da Aldeia Sapukai em que 30 pessoas apresentaram diagnóstico positivo para a Covid-19. Segundo a Pasta, eles estão sendo monitorados pelo Departamento de Saúde Coletiva, através do Programa Especial de Saúde Indígena e Vigilância Epidemiológica.

Entre os infectados, está o Cacique Domingos, de 69 anos, diagnosticado no último dia 14, mas que, segundo a prefeitura, foi internado apenas no dia 23, pois aguardava o término do ritual da pajelança, uma tradição da cultura indígena. Ele sentiu falta de ar e fortes dores, sendo levado à Santa Casa, onde respira com o auxílio de aparelhos.

A comunidade de origem Guarani, fica na região do Bairro Bracuí, a cerca de 5 km da Rio-Santos, e tem cerca de 500 pessoas.

Segundo a secretaria de Saúde, um trabalho com “estratégias específicas diante da sua realidade cultural dos indígenas” está sendo realizado. A prefeitura vem distribuindo máscaras e pedindo para que a população permaneça em isolamento na aldeia.