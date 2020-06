Após mais de três meses de paralisação do Campeonato Carioca, o Volta Redonda está prestes a retornar aos gramados. E para chegar bem preparado para enfrentar o Fluminense neste domingo (dia 28), as 19h, no estádio Nilton Santos, o Esquadrão de Aço realizou duas semanas intensas de trabalho, inclusive, treinando durante todo o final de semana.

Preparação que o volante Wallisson destaca deixar o time pronto para fazer um bom jogo e buscar o resultado positivo, mantendo a equipe viva na briga pela classificação para a semifinal da Taça Rio.

“Foi complicado ficar esses meses treinando apenas em casa, porém, com o planejamento de treinos que a comissão técnica montou, conseguimos amenizar os impactos e retornamos bem, dando continuidade ao trabalho. Foram duas semanas bem puxadas de treinamentos e estamos prontos para fazer um bom jogo contra o Fluminense, assim como já fizemos contra as outras equipes de maior investimento”, destacou o volante, que ainda reforçou a importância do confronto.

“É um jogo decisivo para nossas pretensões no campeonato. O Fluminense é o líder e tem a melhor campanha, por isso, devemos respeitar, mas temos totais condições de surpreender, vencer e continuar buscando a classificação para as semifinais”, completou.

O Voltaço está na terceira colocação do Grupo B com quatro pontos. São dois pontos a menos que o Madureira, que tem seis, e cinco a menos que o líder Fluminense. Na classificação geral do campeonato, o Esquadrão de Aço é o quarto colocado, com 16 pontos.