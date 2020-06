A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, fará neste sábado (dia 27), no Pátio da Prefeitura, na Rua Luiz Ponce, 263, no Centro, testes rápidos para detectar a Covid-19 em taxistas no município. A ação acontece de 8h às 12h. Os testes são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o resultado pode ser verificado em até 15 minutos após a realização.

Segundo a Pasta, para ser testado, o taxista tem que possuir licença junto à Secretaria de Ordem Pública comprovando permissão para atuar na cidade. Os motoristas devem comparecer ao drive thru portando ainda a carteira da Coordenadoria de Trânsito e Transporte de Barra Mansa (Coortran), comprovante de residência, cartão SUS e documento de identificação com foto.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, destacou o benefício que a ação traz a população. “Os motoristas de táxi atuam em ambiente confinado, na maioria vezes com ar-condicionado ligado e mantém uma aproximação do passageiro. Por mais que ele utilize a máscara, pode ser contaminado pelo vírus e transmitir a doença ao passageiro e a sua própria família. Assim sendo, este procedimento é de extrema importância para garantir a segurança e proteção desse trabalhador e pessoas próximas a ele”, frisou.

A testagem em drive thru foi adotada com o objetivo de evitar aglomerações e reduzir a possibilidade de transmissão da Covid-19. Antes do teste, a equipe de saúde presente no local efetuará o cadastramento dos motoristas para manter o acompanhamento dos testados. A Guarda Municipal de Barra Mansa estará organizando o trânsito em torno da Prefeitura.