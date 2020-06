O governador Wilson Witzel afirmou neste sábado (dia 27), em vídeo aos deputados estaduais Gustavo Tutuca e Marcelo Cabeleireiro, que o Hospital Regional Zilda Arns não irá fechar. Segundo o governador, até quinta-feira (dia 2), todos os problemas serão sanados. “Quero garantir aos moradores do Sul Fluminense que o Hospital Zilda Arns não vai fechar. Estamos vencendo todas as dificuldades e essa semana, até quinta-feira, todos os problemas administrativos serão sanados, os pagamentos serão feitos, e nós vamos continuar de portas abertas até o final para vencer essa pandemia”, garantiu Witzel.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que a unidade será mantida. “A SES informa que manterá o Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, aberto para o atendimento de pacientes do Covid-19”.

Segundo a secretaria, o procedimento administrativo está sendo feito para resolver o impasse. “O contrato com a organização social Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Mutuípe (Apmim) ainda está sendo revisto, mas uma parte dele já foi auditada, o que permitirá o pagamento parcial das dívidas em atraso já nesta próxima semana. Desde o início da pandemia, o Zilda Arns foi fundamental para o enfrentamento do novo coronavírus no Estado do Rio, e continuará sendo”.