Pelo menos cinco funcionários do departamento de recicláveis da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, foram colocados em isolamentos após um analista do setor ser internado em estado grave com novo coronavírus. O homem, de 33 anos, está entubado com quadro de insuficiência respiratória no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital da Unimed.

Segundo a Folha do Aço apurou, o estado de saúde do analista é regular, mas ainda inspira cuidados. A gerente do departamento de recicláveis também testou positivo à Covid-19. Ela está em isolamento social.



A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) mapeou todas as pessoas que tiveram contato com a dupla. Ainda conforme informações extraoficiais, quatro funcionários fizeram exame na quarta-feira (dia 24) e até à tarde de sexta-feira (dia 26). O resultado de quatro trabalhadores deu negativo. Nenhum deles apresentou sintomas. Procurada, a CSN não comentou o assunto.