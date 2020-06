O Real Valladolid, time que Ronaldo Fenômeno é um dos donos, fez uma oferta ao Flamengo pelo volta-redondense Yuri César, de 20 anos, visando a temporada 2020/2021. O jogador está emprestado ao Fortaleza nesta temporada.

A notícia, publicada na sexta-feira (dia 26) pelo jornal O Dia, não divulga os valores da negociação, mas afirma que os espanhóis planejam aumentar os valores da proposta para tentar convencer o Rubro-negro a negociar o meia.

Integrantes da diretoria do clube espanhol confirmam que o jovem é monitorado “há muito tempo” pela equipe de scout. Ainda de acordo com a reportagem, o presidente do Fortaleza garantiu que ainda não recebeu nenhuma informação a respeito do assunto e ainda revelou que o Leão tem direito a um percentual caso o jogador seja negociado em 2020, que se refere à taxa de vitrine.

Cria do bairro São Geraldo, em Volta Redonda, herdou do pai, o falecido Kiko, atleta amador que brilhou nos campos da Cidade do Aço, o talento para o futebol. Yuri César é apontado como uma grande promessa da categoria de base do Flamengo. O jogador tem contrato até dezembro de 2024 com o Rubro-Negro e tem multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 306 milhões na cotação atual).