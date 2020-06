A secretaria de Saúde de Angra dos Reis confirmou nesta segunda-feira (dia 29) mais três óbitos decorrentes do novo coronavírus. Dois óbitos foram registrados ontem, sendo um homem, de 73 anos, internado no Hospital da Unimed, e uma idosa, de 88 anos, que estava na Santa Casa. A terceira morte, era um óbito suspeito, de um idoso, de 93 anos, com comorbidades, ocorrida no dia 15 deste mês.

Angra dos Reis tem, no momento, 2366 infectados, com 1878 recuperados, e 12580 considerados notificados.

Ao todo, 48 pessoas estão internadas na cidade com suspeita ou por casos confirmados da doença. Na Santa Casa, 39 estão hospitalizados e um no Hospital da Praia Brava. Outros oito estão internados em unidades de saúde privada.