A Federação de Futebol do Rio de Janeiro informou, na tarde desta segunda-feira (dia 29), o local da partida entre Volta Redonda e Resende. Segundo a Ferj, o jogo, que é válido pela última rodada da Taça Rio, acontecerá na próxima quinta-feira (dia 2), as 20h, no Maracanã.

Em segundo lugar no Grupo B da Taça Rio com sete pontos, o Voltaço só depende de suas próprias forças para chegar a semifinal. Em caso de derrota em seu confronto, o Voltaço precisará torcer por um empate entre Vasco e Madureira, que se enfrentam também as 20h, em São Januário.