Grandes defesas, segurança e experiência na casa. Esses são alguns dos atributos do goleiro do Volta Redonda Douglas Borges, peça fundamental na campanha do Campeonato Carioca 2020. E nesta quinta-feira (dia 2), às 20h, no Maracanã, o camisa 1 do Esquadrão de Aço terá pela frente o Resende, em mais um clássico do Sul Fluminense, válido pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio.

Confiante na classificação para a semifinal, Douglas Borges rechaça que o Voltaço terá qualquer facilidade, já que o adversário não tem grande aspirações na competição. O goleiro prega respeito ao Resende e destaca que rival já mostrou sua força ao vencer o Madureira fora de casa na rodada passada.

“Será uma partida muito difícil. Além da responsabilidade estar toda com o nosso time, que depende das próprias forças para se classificar, o Resende está com um elenco de jogadores jovens, formados no clube, e que precisam provar seu valor e terão essa chance. Por isso, devemos tomar cuidado, nos manter atentos e repetir a boa atuação da vitória contra o Fluminense”, destacou, comentando a expectativa para a partida desta semana.

“Como eu disse, será um jogo duro. Temos totais condições de vencer e nos classificar, mas precisamos entrar focados, pois não há nada decidido. Nosso grupo mostrou seu valor ao longo do campeonato, prova disso é a nossa colocação na classificação geral”, finalizou.