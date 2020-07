A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na madrugada deste domingo (dia 5), cerca de 1.080 kg de maconha, no km 303 da Via Dutra, na altura de Resende. A carga, avaliada em pouco mais de R$ 1 milhão, estava sendo transportada em um caminhão baú, que estava estacionado em um posto de combustíveis.

Na sexta-feira (dia 3), a PRF havia apreendido cerca de seis toneladas de maconha – a segunda maior apreensão já ocorrida no estado do RJ -também na Via Dutra. Somadas as duas apreensões, o prejuízo causado ao tráfico foi de mais de R$ 7 milhões.

Os policiais chegaram até o caminhão após uma empresa de rastreamento ser alertada sobre uma tentativa de desengate no semirreboque de outra carreta no pátio do posto de combustíveis. Uma equipe foi até o local e não encontrou tal veículo, mas teve sua atenção voltada a carreta com placa de Campo Grande (MS).

O motorista, de 30 anos, informou que o baú do veículo estava vazio. Entretanto, os agentes decidiram averiguar, encontrando a droga atrás de placas de madeira. No total, foram encontrados 45 fardos envoltos em sacolas plásticas, com um peso de 1.080 kg.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Resende, onde informou que receberia R$ 40 mil para deixar a carga em um posto no km 217 da Dutra, na altura de Paracambi.