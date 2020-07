Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, está com a Covid-19. Ela é avó da mulher do presidente Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro. Segundo informações do jornal Metropoles, a idosa está com 78% do pulmão comprometido.

Na quinta-feira (dia 2), Maria Aparecida foi atendida no Hospital Regional de Santa Maria com suspeita da doença. Ela está internada no Hospital e aguarda uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A idosa apresenta quadro de pneumonia e comorbidades, como problemas cardíacos e hipotiroidismo.

Mesmo com as comorbidades, a idosa apresenta quadro estável e responde bem às medicações. Foto: Agência Brasil