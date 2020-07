A força-tarefa de fiscalização as medidas preventivas a Covid-19 de Volta Redonda, interditou, na noite desta sexta-feira (dia 10), uma casa de festas, na Rua Florença, no bairro Roma II. No local, estava sendo realizado um evento de música eletrônica com grande aglomeração de pessoas.

De acordo com o relatório da força-tarefa, as equipes chegaram até o local após denúncias da população. O espaço foi fechado e autuado e o proprietário multado em R$ 945,66.

A força-tarefa atua diariamente e, além de atender denúncias, faz rondas nos principais centros comerciais da cidade e pontos que tradicionalmente apresentam aglomeração. A equipe da força-tarefa é formada pela Guarda Municipal, secretarias de Fazenda e de Segurança Pública, Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público.

Até este sábado (dia 11, só estão autorizadas a funcionar casas lotéricas, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, borracharias, supermercados, hortifrutis, quitandas, peixarias, açougues, centros de distribuição de alimentos, padarias, farmácias e drogarias, clínicas, hospitais, lojas de produtos médico-hospitalares, clínicas veterinárias, lojas de produtos alimentícios para animais, distribuidores de gás e água mineral, indústrias, lojas de material de construção e similares. Foto: Evandro Freitas