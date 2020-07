A prefeitura de Barra Mansa informou, por meio de nota oficial divulgada na noite desta terça-feira (dia 14), que a vice-prefeita Professora Fátima Lima, assume interinamente a administração municipal, a partir desta quarta-feira (dia 15).

Ela assume após o afastamento do prefeito Rodrigo Drable (DEM), acusado de oferecer R$ 30 mil de vantagem para que os vereadores de oposição votassem favoráveis à aprovação de suas contas, referentes ao exercício de 2018, que recebeu parecer prévio contrário do Tribunal de Contas Estadual (TCE-RJ). A votação, com resultado favorável a Drable, aconteceu no dia 12 de maio deste ano.

Ainda estão sendo investigados pelo MPRJ, o presidente da Câmara, Paulo Chuchu (SD), e o vereador Zélio Show (PRTB), além do coronel da Polícia Militar Jorge Ricardo da Silva, ocupante de cargo comissionado da prefeitura.

Em nota oficial, a prefeitura afirmou que Drable foi “acusado de forma indevida” e que “o corpo jurídico do município já está trabalhando na elucidação dos fatos para corrigir esta injustiça neste importante momento de enfrentamento à pandemia da Covid-19”.

