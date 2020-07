Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a solidariedade nunca foi tão urgente e necessária. O setor de eventos foi um dos mais impactados economicamente, sendo o primeiro a parar e com projeção de ser o último a voltar à normalidade. O reflexo são milhões de profissionais impedidos de trabalhar e a renda suspendida sumariamente.

Para tentar oferecer o mínimo para quem depende do segmento para sobreviver, o empresário volta-redondense Leandro Correa está organizando para dia 18 de julho a “Live dos Primos” para arrecadar cestas básicas. Entre os beneficiados estão músicos, garçons, seguranças, produtores e os “graxas”, como são conhecidos os profissionais que atuam na montagem de som, luz e na realização geral dos eventos, mas que ainda não têm condições de voltar a trabalhar.

“Sou ex-músico e entendo o que esses homens e mulheres estão passando. Por isso estou me solidarizando com a classe. Eles foram os primeiros a deixar de trabalhar e, possivelmente, serão os últimos a voltar”, afirmou Leandro. Para realizar doações, serão disponibilizadas três opções: meia cesta básica, uma cesta básica e até mesmo o valor mínimo de R$ 10. Todas as doações poderão ser realizadas através de um QR Code específico, disponibilizado durante a transmissão do show.

Triagem

O empresário contou que uma triagem será realizada, para que os organizadores possam doar tudo o que for arrecadado para quem realmente necessita. “Nós iremos fazer essa seleção através de músicos que estão na ponta da cadeia, que tem mais engajamento e que sabem de outros profissionais que, efetivamente, estão passando por um momento difícil. Também iremos percorrer os bairros, perguntar para amigos e familiares”, explicou Leandro Correa. Ele reiterou que famílias carentes da região, fora do nicho da produção de eventos, também poderão ser contempladas com as doações.

A “Live dos primos” acontece no próximo dia 18 (sábado), às 17h, com gravação no Restaurante e Chopperia Vitória. O show fica por conta da dupla sertaneja Rony e Renner, e será transmitido pelo YouTube. Para isso, bastará acessar o link: https://www.youtube.com/channel/UCBy898lp-HZ_acNh8DmgSSg.