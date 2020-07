Oito gols em 12 jogos. Estes foram os números que fizeram o atacante do Volta Redonda João Carlos se consagrar artilheiro do Campeonato Carioca de 2020, ao lado de Gabigol, do Flamengo. Conquista que João Carlos destaca ser também de todos os companheiros de time.

“Me sinto honrado em ser artilheiro de um Campeonato Carioca que tem grandes atacantes do futebol brasileiro, como o Gabigol, que terminou empatado comigo, e também por ter feito história com a camisa do Volta Redonda. Lógico que não poderia deixar de lembrar que esta conquista não é só minha, mas de todo o grupo. Fizemos um grande campeonato, alcançamos números expressivos e, com isso, a individualidade acaba aparecendo”, destacou o camisa 9, que aproveitou o momento para agradecer os companheiros de clube e familiares.

“É mais que justo dividir os méritos destes oitos gols com todo o elenco, comissão técnica e funcionários do clube, que sempre estão ao meu lado me ajudando no dia a dia, e também com a minha esposa, filhos, familiares e amigos, que são o meu suporte e estão sempre torcendo por mim. Este prêmio também e de vocês”, afirmou.

Agora, o artilheiro do Campeonato Carioca se prepara para o próximo desafio no ano: a Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Voltaço irá estrear no dia 9 de agosto, contra o Boa Esporte-MG, fora de casa.

“Com certeza é um ânimo a mais para começar a Série C. Vou continuar trabalho pesado para manter a boa fase e, novamente com a ajuda dos meus companheiros, também brigar pela artilharia do Brasileirão. Mas, claro, que o foco principal é o acesso à Série B e a torcida pode ter certeza que o nosso grupo chega forte para brigar por este objetivo até o final”, projetou

Esta foi a quarta vez que um atacante do Esquadrão de Aço se torna artilheiro do Estadual. Além do atual camisa 9 tricolor, Fábio, em 2002, Túlio Maravilha, em 2005 e Tiago Amaral, em 2016, também marcaram mais gols na competição.