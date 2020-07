Durante mais uma live de atualização dos casos da Covid-19, realizada na tarde desta segunda-feira (dia 20), o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), voltou a comentar a respeito do retorno das aulas presenciais nas redes pública e privada de educação. Segundo o mandatário do Palácio 17 de Julho, no momento, “não há qualquer clima” para que isso possa acontecer.

Samuca explicou que a prefeitura tomou a decisão de não estipular uma data para um retorno das atividades presenciais nas escolas, devido ao crescimento de casos da doença e mortes na cidade no último mês.

“Nas últimas semanas, passamos por dias difíceis. Chegamos a ter 140 pacientes internados com a Covid-19 em nossa rede. Não podemos correr o risco de voltar com os nossos 39 mil alunos para as escolas, ao menos que a situação seja controlada.

Além de colocar os mais de 39 mil alunos da rede, sem contar os universitários, e suas famílias em risco, o prefeito afirmou que, no momento, um retorno as escolas geraria uma maior circulação de pessoas nas ruas, dentre pais e estudantes, possibilitando um aumento nos contágios pela doença, o que, nas palavras de Samuca, poderia ser considerada “uma covardia com os profissionais de saúde, que vem lutando diariamente contra o vírus”.

Números da Covid-19

A secretaria de saúde divulgou um novo óbito nesta tarde, chegando a 108 no total. Trata-se de um idoso, de 83 anos. Os infectados estão em 2803, com 1940 curados.

As UTIs estão com 33% de ocupação. Já o Hospital de Campanha opera com 11% de sua capacidade.