O Palácio do Planalto informou, na manhã desta quarta-feira (dia 22), que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) continua infectado com a Covid-19. O resultado do novo teste, o 3º realizado por Bolsonaro, atestou positivo para a infecção.

Em nota, o Planalto afirmou que o estado de saúde do presidente segue em “plena evolução”.

“O presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. O teste realizado pelo presidente no dia de ontem, 21, apresentou resultado positivo”, diz a nota.

Segundo a Presidência, foram analisados o sangue e o material da boca de Bolsonaro. Entretanto, o Planalto não divulgou o exame.

No último dia 7, o presidente contou que foi diagnosticado com a doença. Desde então, ele suspendeu toda sua agenda e tem trabalhado do Palácio da Alvorada.

Na semana passada, Bolsonaro fez o 2º exame, cujo resultado, também foi positivo. O 3º exame foi realizado nesta terça-feira (dia 21). Segundo o presidente, se o resultado fosse negativo, ele viajaria para o Piauí já nesta sexta-feira (dia 24).

O presidente tem 65 anos e, por isso, é considerado da faixa etária que tem a maior propensão a desenvolver um quadro grave da doença. Desde seu diagnóstico, o presidente vem defendendo o uso da Hidroxicloroquina, substância sem qualquer eficácia no combate ao coronavírus.