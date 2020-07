prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), divulgou nesta segunda-feira, dia 27, o cronograma de convocação de 295 professores aprovados no concurso da Educação de 2019. As convocações começarão no início de agosto e continuam em setembro e outubro, tudo para garantir que não haja aglomerações durante o processo.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rita Andrade, em agosto serão convocados 81 docentes II e 21 docentes I. Já em setembro serão 70 docentes II e 16 docentes I. Por fim, em outubro, a prefeitura chama 95 docentes II e 12 docentes I. “O calendário foi montado para que o processo da contratação não gere aglomerações, motivo pelo qual a convocação havia sido adiada até o momento”, contou Rita.

A secretária informou ainda que, para que a transição não prejudique o ensino dos alunos e cause algum desfalque momentâneo de professores, os contratos dos docentes dos processos seletivo temporários de 2017, 2018 e 2019 devem ser prorrogados pelo tempo necessário à conclusão da convocação dos candidatos aprovados no concurso público.

No dia 03 de agosto começam as convocações de 81 docentes II, divididas em quatro grupos, dois pela manhã e dois à tarde. E no dia seguinte, 04 de agosto, 21 docentes I. Eles farão a substituição dos cargos temporários de 2017. No mês seguinte, o processo se repete, para a substituição dos temporários de 2018.

Em setembro, dia 01 e 02, os últimos 107 convocados nessa leva se apresentam, divididos em seis grupos e substituindo os cargos temporários de 2019 e 2020.