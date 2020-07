Um homem, foi preso, e um jovem, apreendido, pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (dia 27), em Volta Redonda e Barra do Piraí.

Em Volta Redonda, a ação ocorreu no bairro Dom Bosco. O homem foi preso, na Avenida Beira-Rio, com 33 pedaços de maconha, seis pinos de cocaína e R$ 560.

Já em Barra do Piraí, a prisão aconteceu no bairro Matadouro. Segundo a PM, com o suspeito foram apreendidos com o jovem, uma motocicleta, um sacolé de maconha e R$ 3.350 em dinheiro. A quantia seria proveniente do tráfico e havia sido recolhida no bairro Areal. Foto: Polícia Militar