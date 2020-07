A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Educação, comunicou, na tarde desta terça-feira (dia 28), que o ano letivo da rede pública de ensino será concluído, de forma online, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Com as aulas online e a elaboração de um calendário de acordo com a Medida Provisória (MP) 934/20, que flexibiliza as normas para o ano letivo 2020 da educação básica, a Secretaria de Educação garante o cumprimento do ano para os estudantes da Rede Municipal. A MP levou em consideração as medidas de enfrentamento pela situação de emergência de saúde pública durante a pandemia.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rita Andrade, o mínimo de 800 horas letivas exigidas no documento, datado de 08 de julho deste ano, foi respeitado. “Com planejamento e organização, os alunos de Volta Redonda terão o ano letivo cumprido em 2020. O resultado final deve ser entregue no dia 22 de dezembro, ainda através da plataforma Conect Edu, sem prejudicar as férias escolares de estudantes e professores”, avisou Rita.

O calendário incluiu ainda dois períodos de recesso. O primeiro aconteceu entre os dias 13 e 16 de julho, semana do aniversário de Volta Redonda, comemorado no dia 17. “Nesta semana não houve postagem de atividades e uso do chat na plataforma online de ensino. Os dias foram utilizados para planejamento do segundo semestre”, contou a secretária, avisando que, em outubro, as atividades serão suspensas na semana em que se comemora o Dia do Professor (15 de outubro), em reconhecimento ao trabalho e dedicação desses profissionais.