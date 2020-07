Policiais civis da delegacia de Resende, com apoio de delegacias do 5º Departamento de Polícia de Área (DPA), realizaram, nesta terça-feira (dia 28), uma operação com o objetivo de combater o tráfico de drogas e homicídios no bairro Cidade Alegria. A operação, batizada de “Flashback”, prendeu quatro suspeitos, além de apreender 2.980 pinos de cocaína, 90 buchas de maconha, três armas de fogo, uma balança de precisão, material para endolação e 11 celulares.

De acordo com os agentes, após investigações, foi constatado o aumento na taxa de letalidade na região. Com isso, alguns criminosos foram identificados e tiveram mandados de prisão expedidos.

As investigações apontaram também que os traficantes da região fizeram uma subdivisão de venda de drogas sendo cada grupo responsável por uma área específica, denominada com nomes de países.

Durante a ação, contra dois presos foram cumpridos mandados de prisão temporária por homicídio. Os outros dois criminosos foram autuados em flagrante, um por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico e outro por posse ilegal de arma de fogo. Foto: Divulgação/Polícia Civil