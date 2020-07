O governador Wilson Witzel inaugurou, na tarde desta terça-feira (dia 28), mais um colégio vocacionado ao ensino cívico-militar. Essa é a quarta unidade aberta nas últimas três semanas.

Batizado de Colégio Estadual Aníbal Benévolo, no Complexo da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, o local funcionará em horário integral e terá parceria com a Polícia Militar. “Esse novo programa escolar no Estado do Rio de Janeiro traz diversos benefícios. Pela própria natureza dos alunos, essa unidade será diferenciada. Companheirismo e união estão entre os valores que serão importantes na vida dos alunos e que serão ensinados aqui. Já inauguramos 17 unidades deste tipo e o objetivo é chegar a 100”, afirmou o governador.

Durante as aulas, os estudantes da nova escola de Resende terão disciplinas que constam na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de conhecimentos específicos do eixo vocacionado ao ensino cívico-militar. Além desta unidade, outras três foram inauguradas nas últimas semanas, nas cidades de São Gonçalo, que recebeu duas escolas, e Rio Bonito, com uma.

“Em um ano, foram inauguradas mais escolas do que nos últimos 17 anos. Além disso, todas as unidades existentes receberam recursos para melhorias. Com essa em Resende, chegamos a 13 abertas em 2020. Isso demonstra o compromisso do governo com o futuro. Outras medidas também estão sendo realizadas. Hoje, 60% das unidades são climatizadas. No começo de 2019, eram apenas 4%. O objetivo é alcançar 100%”, destacou o secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes.