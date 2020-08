A resposta rápida de dois policiais militares evitou que uma mulher atentasse contra a própria vida, na tarde desta segunda-feira (dia 3), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio. A ação aconteceu depois que um homem avisou ao 2º sargento Xavier, na recepção do Comando de Policiamento de Área, na Região integrada de Segurança Pública, no mesmo bairro, sobre as intenções da mulher.

Ela estava na beira do Rio Paraíba do Sul. Depois de avisar seu superior, o próprio sargento e o cabo PM Rogel Barros seguiram imediatamente para o local. O sargento conseguiu agarrar a mulher, que ainda tentou se desvencilhar dele, mas acabou sendo contida com a ajuda do cabo.

Ela foi levada para a margem do rio, ao mesmo tempo em que o Samu era acionado. A mulher, que aparenta cerca de 50 anos e estava sem documentos, foi encaminhada ao Cais Aterrado, onde recebeu atendimento.