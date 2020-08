A diretoria do Volta Redonda confirmou nesta quinta-feira (dia 6) a contratação de mais um reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Emerson Carioca, de 24 anos, que estava na Cabofriense, chega com contrato até o final do Brasileiro.

O atacante já estava treinando com o elenco do Esquadrão de Aço há cerca de duas semanas e está á disposição do comandante Luizinho Vieira para a estreia diante do Boa Esporte-MG, marcada para segunda-feira, dia 10, às 18h, no estádio do Melão, em Varginha.

Revelado pelo Cruzeiro, Emerson Carioca já defendeu o Vasco, Friburguense, Audax Rio, Itaboraí Profute, Remo, Madureira e Cabofriense, sendo que os dois últimos clubes foi durante o Campeonato Carioca deste ano, quando marcou dois gols, ambos em cima do Botafogo.

“Quero agradecer a diretoria e a comissão técnica pela confiança e vou trabalhar muito forte para corresponder dentro de campo. A Série C é uma competição muito difícil e diferente das demais, porque é dinâmica e de muita guerra, mas o Volta Redonda chega com um elenco muito forte, de jogadores de muita qualidade, e tenho certeza que temos tudo para conquistar este tão sonhado acesso à Série B”, destacou.

O presidente Flávio Horta ressaltou que a chegada de Emerson Carioca cria ainda mais opções ofensivas para Luizinho Vieira utilizar durante a Série C.

“Apesar da pouca idade, Emerson é jogador que tem uma experiência muito grande, conhece a Série C, uma vez que jogou pelo Remo ano passado, e tem uma qualidade muito grande, que já mostrou pelos times que passou. Chegou ao clube, vem treinando muito bem e evoluiu muito fisicamente, o que fez com que conquistasse o contrato. Tenho certeza que irá somar muito ao grupo”, afirmou.