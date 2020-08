A Prefeitura de Volta Redonda segue com a obra de recapeamento asfástico na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços. O serviço foi retomado no último dia 31 e foi intensificado para ser entregue dentro de 30 dias. Nesta sexta-feira, dia 07, mais um trecho da via recebeu a aplicação do novo asfalto.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, lembrou que a obra foi interrompida por conta da pandemia da Covid-19. “O serviço foi paralisado por um tempo para que a saúde dos funcionários não fosse colocada em risco. Agora, com as medidas de prevenção adequadas a essa nova realidade da pandemia, nós retomamos a obra e temos a pretensão de entregar esse investimento à população já no próximo mês”, disse.

Os moradores e comerciantes do local estão aprovando o serviço. “O asfalto aqui era um grande transtorno para todos. Agora, com essa reforma, vai melhorar muito e a população aqui está toda satisfeita. Eu nunca vi uma obra dessas no tempo todo que eu trabalho aqui. É uma intervenção que só vai agregar”, comentou Ademir Martins, dono de uma hamburgueria no local. Foto: Evandro Freitas