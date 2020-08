A secretaria de Saúde de Volta Redonda informou, na noite desta sexta-feira (dia 7), dois novos óbitos em decorrência da Covid-19, elevando o total a 146. Segundo a Pasta, trata-se de uma mulher, de 58 anos, e um homem, de 75 anos.

Os outros números da doença também cresceram. Agora, são 3.955 casos confirmados, com 2.294 curados. O número de notificados teve uma variação de 1,51% nas últimas 24 horas, chegando a 13.724.

Com relação a ocupação da rede hospitalar, a Cidade do Aço segue dentro das metas do acordo de flexibilização das atividades. As UTIs contam com 35% de ocupação. Já o Hospital de Campanha opera com 17% da capacidade total.