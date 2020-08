Policiais militares prenderam na manhã deste domingo (dia 9), no bairro Cotiara, em Barra Mansa, um jovem de 23 anos. Com ele foram apreendidos 927 pinos e 17 sacolés de cocaína, uma sacola com 135 gramas do mesmo entorpecente, 75 pedras de crack e duas balanças digitais. A ação policial ocorreu na Rua José Hipólito.

Segundo a PM, com o suspeito também foram encontrados 500 sacolés vazios e 800 etiquetas para embalagens com drogas. A apreensão ocorreu após uma denúncia que levou os agentes à residência do suspeito, onde teve a entrada autorizada.

Uma mulher de 25 anos que estava na casa também foi levada à delegacia, mas na condição de testemunha. Ela foi ouvida e liberada. Foto: Polícia Militar