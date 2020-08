A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite de domingo (dia 9), um homem de 55 anos, no quilômetro 274 da BR-393, na Rodovia Lúcio Meira. Ele dirigia um carro com placa de Angra dos Reis, não obedeceu à uma ordem de parada no posto policial, e sofreu acidente durante uma tentativa de fuga.

Assim que o motorista fugiu, os policiais saíram à sua procura e encontraram o carro dele fora da pista, próximo à chamada “Curva do Aterrado”. Ele não se feriu. O teste do etilômetro realizado no local e o exame de corpo de delito, feito no Instituto Médico Legal (IML) em Três Poços, em Volta Redonda, confirmaram o estado de embriaguez.

De acordo com a polícia, o motorista também está com a habilitação vencida desde 2010. Na delegacia de Polícia Civil de Barra do Piraí, ele ficou preso em flagrante. Foi fixada fiança de um salário mínimo, mas, até o momento, não há informações se ele pagou o valor arbitrado.

Foto: PRF