A prefeitura de Volta Redonda inaugurou na manhã desta sexta-feira (dia 14), o Centro de Inteligência e Segurança Pública (CISP) de Volta Redonda. A antiga sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na Ilha São João, foi reformada para receber as forças de segurança que atuam no município e também controlam o monitoramento por câmeras do antigo Ciosp; além da Central de Atendimento Único (CAU), que atende as demandas da população para o serviço público. O local ainda conta com um Gabinete de Crise, espaço para tomada de decisões em caso de situações de emergência como a pandemia pela Covid-19 e desastres naturais, por exemplo.

De acordo com o presidente da EPD (Empresa de Processamento de Dados), Matheus Moreira Cruz, o CISP promove a integração dos serviços já prestados pelo município, gerando eficiência no atendimento. “Todas as demandas da população para secretarias diversas como poda de árvore, implantação de quebra-molas, troca de lâmpadas e outras estarão centralizadas, favorecendo o trabalho conjunto”, disse Matheus.

O CISP passa a ser sede da Secretaria Extraordinária de Segurança Pública (SESP) e também a abrigar a estrutura do antigo Ciosp, que foi totalmente modernizada. O monitoramento por quase cem câmeras com capacidade para leitura e identificação de placas, coordenado por agentes da SESP, Guarda Municipal e Polícia Militar, passou a ter acesso ao Sistema Córtex, que disponibiliza um banco de dados de veículos roubados ou furtados. “Graças à parceria entre o município e o Ministério da Justiça, Volta Redonda agora conta com o Sistema Córtex que alia tecnologia à segurança pública”, avisou Matheus, lembrando que também foi implantado um sistema digital de ocorrências e painéis de monitoramento novos e de última geração.

O prefeito Samuca afirmou que a implantação do CISP é mais um legado de sua gestão para Volta Redonda. “Avançamos do serviço operacional para o de inteligência e quem ganha é a população. A integração das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, além do Corpo de Bombeiros e da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, ampliada com a criação da Secretaria de Segurança Pública, já trouxe benefícios para o município e agora terá o trabalho facilitado com a nova sede”, acredita Samuca, dizendo que o próximo passo pode ser uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal.

Ele reforçou a importância da criação da Secretaria de Segurança Pública para diminuição dos índices de criminalidade em Volta Redonda e aproveitou a presença do vereador Maurício Pessoa na abertura do CISP para fazer um pedido. “Como uma secretaria extraordinária, a SESP fica extinta após o próximo dia 31 de dezembro. É muito importante para o município que a Câmara Municipal torne esta secretaria parte efetiva da estrutura da prefeitura”, falou o prefeito, lembrando que, ao lado da saúde e da educação, a segurança pública deve ser prioridade do poder público.

Também visitaram o CISP nesta sexta-feira o delegado Titular da 93ª Delegacia de Polícia Civil, Victor Tuttman; a comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Andréia Campos; representantes da Polícia Federal e do 22º Grupamento de Bombeiro Militar; além dos secretários municipais de Infraestrutura, Vinícius Ramos, responsável pela reforma do prédio; de Segurança Pública, o coronel da Polícia Militar, Friederick Bassani; e ainda o comandante da Guarda Municipal, Dalessandro de Assis; e o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Leandro Rezende.