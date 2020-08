Um homem de 31 anos foi detido, na manhã desta segunda-feira (dia 17), transportando ilegalmente sete trinca-ferros num Palio com placa de Barra Mansa. O veículo foi abordado no km 287 da Via Dutra, no distrito de Floriano. Acompanhado de um jovem de 20 anos, o motorista levava os pássaros dentro de pequenas caixas de papelão dentro de uma mochila, caracterizando maus tratos, segundo a polícia.

O motorista isentou o carona de responsabilidade. Ele alegou que adquiriu as aves por R$ 40 cada uma, em Vargem Grande, distrito de Resende, e que pretendia vender os pássaros, capturados recentemente, cada um por R$ 60. Os trinca-ferros foram encaminhados à Agência de Meio Ambiente de Resende e a ocorrência para a delegacia de Barra Mansa.

O carro foi apreendido por estar em mau estado de conservação e segurança. A polícia verificou que o mesmo homem, no mesmo carro, já foi flagrado duas vezes este ano cometendo este tipo crime ambiental. No dia 18 de julho ele foi detido em Jequié, na Bahia, transportando 49 trinca-ferros e, dois dias depois, em Leopoldina, Minas Gerais, com 1.459 jabutis e 18 pássaros. Foto: PRF